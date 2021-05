Der S&P 500-Index befindet sich in der Nähe von Rekordhochs und seine Rendite liegt bei mickrigen 1,3 % oder so, was auf einen Markt hindeutet, der alles andere als billig ist. Und doch gibt es immer noch Sektoren, die zutiefst unbeliebt sind, wie Energie. Genau dort findest du die beiden Dividendenaktien, die ich kürzlich gekauft habe und von denen ich immer noch denke, dass sie einen genauen Blick von allen Investoren wert sind, die ihr laufendes Einkommen in einer Welt mit niedrigen Renditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...