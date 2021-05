Das millionenfache Töten männlicher Küken wird in Deutschland ab Anfang kommenden Jahres verboten. Stattdessen sollen Verfahren zum Einsatz kommen, mit denen das Geschlecht bereits im Ei bestimmt wird, damit männliche Küken gar nicht erst schlüpfen. Ein Anbieter eines derartigen Verfahrens: Nynomic.Bislang werden in der Legehennenhaltung jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil sie keine Eier legen und nicht so viel Fleisch ansetzen. Das ist ab 1. Januar ...

