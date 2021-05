Wien (www.anleihencheck.de) - Die CEE-Anleiheklasse trat gestern wieder ins Rampenlicht, nachdem Russland den EUR-Markt anzapfte und der polnische Raffineriebetreiber PKN Orlen die erste grüne Corporate-Anleihe des Landes begab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Russland habe seine längste auf Euro lautende Anleihe, ein 15-jähriges EUR 1 Mrd. Papier mit einer Rendite von 2,65%, begeben. Außerdem sei eine Aufstockung der bestehenden 750-Mio.-Euro-Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 in Höhe von EUR 500 Mio. bei einer Rendite von 1,3674% platziert worden. In Polen habe PKN Orlen eine 7-Jahres-Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+125 BP begeben. Darüber hinaus sei die IG-Pipeline gestern durch drei neue ethische Anleihen erweitert worden: Wabtec und Tritax EuroBox würden beide grüne Anleihen planen, während Hammerson eine Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug auf den Markt bringen werde. Insgesamt seien gestern neue Anleihen von zwölf Emittenten im Wert von EUR 7,17 Mrd. vom Markt aufgenommen worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...