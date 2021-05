Die Aktien von ThyssenKrupp, einem Industriekonzern mit Schwerpunkt in der Stahlverarbeitung mit Sitz in Essen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befinden sich seit dem Abprall am Widerstand bei 11,70/12,00 Euro im Abwärtstrend. Die Aktien könnten aber im Bereich von 9,50 Euro einen Boden gefunden haben und vor einer Aufwärtskorrektur stehen. Am Vortag gingen die Aktien von ThyssenKrupp mit einer bullishen Tageskerze aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...