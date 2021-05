Der Automobil-Hersteller Daimler und der Öl-Gigant Shell forcieren den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur und die Einführung von mit Brennstoffzellen betriebenen Lkw in Europa. Eine entsprechende Vereinbarung der beiden Schwergewichte wurde unterzeichnet, wie Daimler am Donnerstag bekanntgegeben hat.Shell plane zunächst ein Wasserstoff-Tankstellennetzwerk für grünen Wasserstoff zwischen drei Produktionsstandorten in Rotterdam in den Niederlanden sowie in Köln und Hamburg zu errichten, heißt ...

