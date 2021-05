Die Wiener Börse konnte sich gestern der freundlichen Stimmung in Europa anschliessen und gleichfalls zulegen, das Plus von 0,5% für den ATX fiel aber etwas geringer aus als bei den großen europäischen Indices. Am heimischen Markt stand weiter die laufende Berichtssaison im Fokus, der Versicherungskonzern uniqa präsentierte starke Kennzahlen, der Konzerngewinn in der Höhe von 89 Millionen Euro lag deutlich über den Erwartungen des Marktes, die Aktie konnte gestern um 3,3% zulegen. Der Flughafen Wien ging prozentuell unverändert aus dem Handel, die Corona-Pandemie hat den größten heimischen Airport weiterhin fest im Griff, die Passagierzahlen brachen im ersten Quartal 2021 um 88,7 Prozent ein, die Umsatzerlöse sackten um 64,4 ...

