HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für BMW mit Blick auf eine drohende Kartellstrafe auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Diese dürfte niedriger ausfallen als der vom Autobauer zurückgestellte Betrag von rund 1,4 Milliarden Euro, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dürfte sich im zweiten Quartal entsprechend positiv auf das Ergebnis auswirken. So hatte BMW am Vorabend überraschend bekannt gegeben, von einer vor zwei Jahren wegen der Anschuldigungen gebildeten Rückstellung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro rund eine Milliarde Euro wieder aufzulösen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005190003