EURUSD fiel am 19. Mai stark, doch die Käufer gewannen schnell die Kontrolle zurück. Die Nachfrage erschien am Unterstützungsniveau bei 1,2175 und die gestrige Sitzung endete an den Tageshochs. Betrachtet man den D1-Chart, so nähert sich das Hauptwährungspaar wieder den Februar-Hochs bei 1,2240. Wenn es den Käufern gelingt, das aktuelle Momentum aufrechtzuerhalten und über dieses Hindernis auszubrechen, könnte sich die Aufwärtsbewegung sogar in Richtung des Jahreshochs bei 1,2330 beschleunigen. ...

