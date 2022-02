News von Trading-Treff.de DAX-Chartanalyse als Video zum Wochenstart: Wochenanalyse Charttechnik inklusive Nasdaq und EURUSD in dieser kompakten Form am Sonntag. DAX steuert auf 15.000 zu Der DAX hat in dieser Woche als schlechtester Index im internationalen Ranking abgeschlossen. So begann die Woche jedoch nicht, sondern vollzog sich erst nach der EZB-Sitzung. Was war dabei genau der Auslöser? Mit Blick auf den EUR/USD gebe ich ein Fazit zu dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...