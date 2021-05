Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal National Grid. Der britische Versorger hat gestern überzeugende Zahlen vorgelegt. Das kam an den Märkten sehr gut an. Dementsprechend spannend ist aktuell die Charttechnik. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.