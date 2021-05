Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am hiesigen Rentenmarkt hielten sich die Bewegungen nach der Achterbahnfahrt am Mittwoch in Grenzen, so die Analysten der Helaba.Perspektivisch bestehe aber ein weiterhin belastendes Umfeld und das Risiko von Kursverlusten bleibe einstweilen bestehen. Erfolgreich hätten in diesem Umfeld aber Spanien und Frankreich ihre Emissionen abwickeln können, wobei die Überzeichnungen bei den OATs sichtbar größer ausgefallen seien als bei den SPGBs. ...

