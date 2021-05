Der Entwurf der Bundesregierung für ein Schnellladegesetz wurde nun vom Bundestag beschlossen. Im nächsten Schritt wird sich nun der Bundesrat mit dem SchnellLG befassen - voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. Mai. Auf Basis des Gesetzes sollen in der Folge die 1.000 Schnelllade-Standorte - oft auch "Bundes-Ladeparks" genannt - in mehreren Losen ausgeschrieben werden. Mit den Losen, die mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...