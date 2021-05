Bern (ots) - Parteien: Perrin c. "arcinfo"Themen: Wahrheitssuche / Anonyme und ungerechtfertigte VorwürfeBeschwerde teilweise gutgeheissenZusammenfassungDer Presserat rügt die Neuenburger Tageszeitung "Arcinfo", weil sie die Wahrheitspflicht verletzt hat. Das Blatt hatte den Text eines Neuenburger Professors über die ideologische Debatte im Gefolge der Pandemie veröffentlicht. Darin griff der Autor insbesondere die SVP-Vertreter Roger Köppel und Yvan Perrin an: Sie hätten den Bundesrat als "diktatorisch" bezeichnet und behauptet, das Sterberisiko "für Menschen unter 65 Jahren sei praktisch gleich null".Yvan Perrin betonte in seiner Beschwerde an den Presserat jedoch, das habe nur Roger Köppel gesagt. Die Beschwerdeinstanz entschied nun, dass die Zeitung unwahr berichtete, indem sie dem Neuenburger Politiker diese Zitate fälschlicherweise zuschrieb. Denn "Arcinfo" ist für alle Aussagen im redaktionellen Teil verantwortlich, auch jene eines Gastkommentators. Hingegen erachtete es der Presserat als zulässig, die SVP als im Politspektrum weit rechtsstehend zu bezeichnen; diese Positionierung sei geläufig.Pressekontakt:Schweizer PresseratConseil suisse de la presseConsiglio svizzero della stampaUrsina WeyGeschäftsführerin/DirectriceRechtsanwältinMünzgraben 63011 Bern+41 (0)33 823 12 62info@presserat.chwww.presserat.chOriginal-Content von: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018292/100871176