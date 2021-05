HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker nach Geschäftszahlen von 16,90 auf 17,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahresprognose des Zuckerproduzenten für den operativen Gewinn 2021/22 erscheine ihm konservativ, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kosteneinsparungen und ein moderat steigender Zuckerpreis sollten das Segment Zucker wieder zurück zu schwarzen Zahlen führen./bek/mis



ISIN: DE0007297004

