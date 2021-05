Im Rahmen der Insolvenz der vier deutschen Containerverwaltungsgesellschaften von P&R sind die ersten Auszahlungen an die Gläubiger angelaufen. Das teilte der Insolvenzverwalter nun mit. Die nächste Zahlung ist zudem für Mitte 2022 geplant. In den Insolvenzverfahren der vier deutschen P&R-Containerverwaltungsgesellschaften werden ab sofort die ersten Zahlungen an die insgesamt rund 54.000 Gläubiger geleistet, deren Forderungen festgestellt sind. Das geht aus einer Meldung des Insolvenzverwalters ...

