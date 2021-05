DJ Markit: Stärkstes Wachstum der Euroraum-Wirtschaft seit drei Jahren

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Dank der zunehmenden Lockerung der Corona-Beschränkungen hat die Eurozone-Wirtschaft im Mai das stärkste Wachstum seit über drei Jahren verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 56,9 Zähler von 53,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit Februar 2018.

Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 54,8 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel auf 62,8 Punkte von 62,9 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 62,5 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor stieg auf 55,1 Punkte von 50,5 im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich 52,4 Punkte erwartet.

"Der Auftragseingang wies das höchste Plus seit Juni 2006 aus", erklärte Markit. "Der Auftragsbestand nahm in nie dagewesenem Tempo seit Beginn der Erhebung dieser Daten im November 2002 zu, was verdeutlicht, dass die Produktion der Nachfrage in zunehmendem Ausmaß hinterherhinkte."

Das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage habe den Preisdruck weiter verstärkt, hieß es. Wie lange dieser Inflationsdruck anhalte, hänge davon ab, wie schnell das Angebot wieder mit der Nachfrage in Einklang gebracht werde.

Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist fielen im Mai so optimistisch aus wie nie zuvor seit Beginn der Erhebung dieser Daten im Jahr 2012. "Ausschlaggebend hierfür war, dass die erfolgreichen Impfkampagnen in den nächsten Monaten weitere Lockerungen der Corona-Restriktionen ermöglichen", erklärte Markit.

