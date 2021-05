Airbus will die gesamten Werksaktivitäten in der Struktur- und Ausrüstungsmontage am Standort Hamburg in eine neue deutsche Einheit verlagern. So soll eine höhere betriebliche Effizienz erreicht werden. Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft laufen Sturm dagegen und fordern, dass die Bundesregierung die künftige Struktur des Flugzeugbauers zur Chefsache machen soll. Bei der Airbus-Aktie wird es derweil spannend. Die Airbus-Belegschaft in Deutschland fürchtet eine "Zerschlagung und Verkauf" wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...