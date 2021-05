BMW-Zertifikate mit bis zu 13% Chance und 24% Sicherheitspuffer

Wer am Höhepunkt des Corona-Crashes vor 14 Monaten in die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) investiert hat, konnte seinen Kapitaleinsatz mehr als verdoppeln. Beflügelt von positiven Unternehmensnachrichten, steigenden Gewinn- und Umsatzzahlen und des nach wie vor guten Ausblicks legte der Aktienkurs vor allem in den vergangenen Monaten einen Höhenflug hin, der am 6.4.21 bei 90,68 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Danach gab die Aktie bis zum 13.5.21 auf bis zu 79,80 Euro nach. In den vergangenen Tagen legte die Aktie wieder auf bis zu 86 Euro zu.

Wegen der wahrscheinlich geringer als befürchtet zu bezahlenden Strafe im EU-Kartellverfahren bekräftigte Warburg Research mit einem Kursziel von 100 Euro die Kaufempfehlung für die BMW-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn der erhoffte Kursanstieg nicht eintritt. Diese Produkte werden auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Rendite ermöglichen.

Bonus-Zertifikat mit 13% Chance und 24% Sicherheitspuffer

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PF89L23) auf die BMW-Aktie mit Barriere bei 65 Euro, Bonuslevel und Cap bei 92 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.6.22, wurde beim BMW-Kurs von 85,16 Euro mit 81,58 - 81,61 Euro gehandelt. Verbleibt die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 65 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 92 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 81,61 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 12,73 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 23,67 Prozent auf 65 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 17.6.22 festgestellten Schlusskurs der Aktie - maximal mit 92 Euro - zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 10% Chance und 17% Discount

Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die BMW-Aktie (ISIN: DE000MA6UMH8), BV 1, Bewertungstag 17.6.22, mit Cap bei 80 Euro wurde beim Aktienkurs von 85,16 Euro mit 72,49 - 72,51 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 17,45 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die BMW-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 80 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 80 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 13 Monaten einen Bruttoertrag von 10,33 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert BMW am Bewertungstag unterhalb des Caps von 80 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am 17.6.22 ermittelten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de