Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Tagen sah es so aus, als würde sich der ITRAXX Senior Financials oberhalb der Marke von 61 einpendeln, gestern war dies nicht mehr der Fall, so die Analysten der Helaba.Nachdem die Banken ihre Geschäftszahlen aus dem ersten Quartal veröffentlicht hätten, richte sich der Blick nun verstärkt auf die Zukunft. Mit überwiegend soliden Konjunktursignalen und der Aussicht auf ein Ende der Corona-Krise bestünden die Hoffnungen, dass sich auch im Bankensektor die Geschäfte positiv entwickeln würden. Die kommenden Monate würden zeigen, inwieweit diese Hoffnungen berechtigt seien. Anzumerken sei in diesem Zusammenhang, dass Kreditausfälle in der Regel einem Konjunkturzyklus verzögert folgen würden. Die ausgelaufene Verlängerung der Insolvenzantragspflicht sollte deswegen die Erwartungen dämpfen. Die EZB habe jüngst gewarnt, dass sich das Kreditrisiko möglicherweise verschlechtern könnte. ...

