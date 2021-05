Berlin (www.fondscheck.de) - BIT Capital legt neuen Fonds auf, der konzentriert in Aktien innovativer Fintech-Unternehmen investiert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Berliner Fondsgesellschaft zählt zu den erfolgreichsten in Europa. Mit digitaler Kompetenz, umfangreichem Research und Investitionen in die eigene Technologieinfrastruktur spürt das Team um CIO und Gründer Jan Beckers globale Tech-Gewinner und Digitalisierungsvorreiter auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...