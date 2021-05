Audi arbeitet an einem eigenen Schnellladekonzept für seine Elektroautos. In der zweiten Jahreshälfte soll ein Pilot entstehen, um einen möglichen Serieneinsatz zu erproben. Kern des Konzepts ist "premiumgerechtes" HPC-Laden in Kombination mit einem Lounge-Angebot. Die Stromzufuhr soll über Pufferspeicher laufen. Konkret sehen die "Audi Charging Hub" sechs reservierbare Ladepunkte à 300 kW vor. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...