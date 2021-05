Tesla wird am 3. Juni mit den Auslieferungen der Neuauflage des Model S beginnen, konkret mit der Plaid-Variante. Dafür plant Tesla am genannten Tag ein eigenes Event an seiner Fabrik im kalifornischen Fremont. Das teilte Elon Musk auf Twitter mit. Bei dem Model S Plaid handelt es sich um die mittlere Variante, die zwar bereits über drei Motoren mit insgesamt 750 kW, aber noch eine Batterie aus den ...

