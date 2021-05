Ford und SK Innovation haben sich auf die Gründung eines Joint Ventures für die Produktion von Batteriezellen und -modulen zum Einsatz in Elektrofahrzeugen des US-Autobauers verständigt. Das Gemeinschaftsunternehmen namens BlueOvalSK strebt eine jährliche Produktionskapazität von 60 GWh an. Die Partner kündigen an, zwei Fabriken bauen zu wollen, deren Standorte bislang noch nicht feststehen. Die Gesamtinvestitionen ...

