NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit Blick auf eine Übernahme in China auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Angesichts der Aussicht auf eine große Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien werde der Chemiekonzern voraussichtlich keine hohe Übernahmeprämie zahlen müssen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da BASF keine eigene Kathodenfertigung in China betreibe, sei die Übernahme ein zügiger Schritt auf diesen Markt./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 19:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

