NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einer neuerlichen Preiserhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. In elf der vergangenen zwölf Wochen habe der Stahlhersteller die Preise für Metalldraht und -band erhöht, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lagerbestände der Kunden seien nach wie vor sehr gering, die große Nachfrage treffe auf ein regional geringes Angebot./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 03:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / 03:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

ARCELORMITTAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de