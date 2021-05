Die slowakische Erste Asset Management-Tochtergesellschaft AMSLSP (Asset Management Slovenskej sporitelne) erwarb für den slowakischen Publikums-Immobilienfonds das Bürohaus "Zuckermandel" im Zentrum von Bratislava von der J&T Real Estate Holding Limited Group. "Die Menschen, die in den letzten eineinhalb Jahren in den lokal in der Slowakei aufgelegten Fonds investiert haben, werden damit zu Miteigentümern eines der besten Büroprojekte in der Slowakei", sagt Günther Mandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der slowakischen Tochter der Erste Asset Management, AMSLSP. Man halte Ausschau nach weiteren Objekten und sei zuversichtlich noch in diesem Jahr weitere Zukäufe melden zu können. Das Zuckermandel Areal besteht aus ...

