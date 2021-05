Die Kraft der Bullen schwindet, aber noch haben sie sich nicht aufgegeben und sind jederzeit für eine Überraschung gut. Der Zeitpunkt für den Verkauf von Deutz, den wir in dieser Woche empfohlen haben, kam goldrichtig. Der Kurs kam schon am nächsten Tag deutlich zurück. Gestern haben wir wie angekündigt das erste Short-Engagement in unser Depot aufgenommen. In den nächsten Tagen werden weitere Entscheidungen folgen. In unserem Portfolio finden sich aktuell 26 Positionen. 21 Investments liegen im Plus, die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf 36 Prozent. Bei E.ON und Otis haben wir in dieser Woche Dividendenzahlungen verbucht. Bei den folgenden Engagements sehen wir Handlungsbedarf: Dt. Bank, Dt. Telekom, Otis und Technotrans.

