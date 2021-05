Im Kampf um Hörer formiert sich eine neue Partnerschaft, die weitere 500.000 Audioprodukte auf die Plattform von Spotify bringen könnte. Das Angebot von Storytel soll jedoch unabhängig bleiben. Nach den Bemühungen von Spotify im Live-Audio-Segment will die Streaming-Plattform jetzt anscheinend in Sachen Audiobücher nachlegen. Sie hat dazu eine Partnerschaft mit dem schwedischen Unternehmen Storytel geschlossen. Die gleichnamige Plattform bietet nach eigenen Angaben rund 500.000 Hörbücher und -spiele zum Streamen an. Die Partner wollen sie jedoch nicht in den kostenlosen Spotify-Katalog...

