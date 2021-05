Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel zieht zum Wochenende nochmal ordentlich an. Nach einem Plus von 5,2 Prozent am gestrigen Donnerstag stehen heute bereits ebenfalls rund vier Prozent Gewinn zu Buche. Die Richtung stimmt schon mal. Aus einem Grund kann aber noch keine endgültige Entwarnung gegeben werden.Aus charttechnischer Sicht ist der Nel-Aktie ein wichtiger Schritt gelungen. Nach dem seit Anfang Februar anhaltenden Abverkauf stoppte die Abwärtsbewegung an der Unterstützungszone, ...

