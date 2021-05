MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Voestalpine von 35,50 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die große Nachfrage nach Karbonstahl und die damit einhergehenden guten Preise seien die Gründe für seinen anhaltenden Optimismus, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das hilfreiche wirtschaftliche Umfeld werde von einer Verschlankung des Linzer Unternehmens begleitet./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 10:10 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



ISIN: AT0000937503

