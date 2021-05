Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Monaten ist es zu einem Zinsanstieg am Anleihemarkt gekommen, so die Experten von DWS.Aktiv gemanagte Fondsstrategien dürften sich gegenüber Einzelanlagen jedoch weiterhin lohnen."Kaufen Sie Anleihen, nehmen Sie keine Schlaftabletten und behalten Sie die Papiere im Blick." So könnte ein bekannter Ratschlag des Börsengurus André Kostolany (1906-1999) umformuliert werden, um die aktuelle Investmentsituation bei festverzinslichen Anlagen zu beschreiben. ...

