Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit der Finanzkrise haben Investoren in Emerging Markets wenig Grund zur Freude gehabt, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Während der MSCI World seit 2008 circa 86 Prozent und der S&P 500 sogar circa 185 Prozent (Stand 26.04.2021) hätten zulegen können, habe der MSCI Emerging Markets maue 9 Prozent abgeworfen. Weitaus erfreulicher gewesen sei allerdings die Entwicklung von Digitalunternehmen wie Tencent, Alibaba, Mercadolibre und Co. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...