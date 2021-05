Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager Unigestion hat sich mit Beatrice Weder di Mauro eine bekannte Wirtschaftsexpertin in den Verwaltungsrat geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde dort als Non-Executive Director in dem Gremium vertreten sein. Weder di Mauro zähle zu einer der führenden Akademikerinnen Europas, die als Wirtschaftsberaterin für mehrere Regierungen und Zentralbanken gearbeitet habe und auch in den Verwaltungsräten einer Reihe von Großunternehmen sitze. Derzeit sei sie Professorin für Internationale Wirtschaft am Graduate Institute in Genf und Präsidentin des CEPR. Außerdem sei sie Research Professor und Distinguished Fellow am Emerging Markets Institute des Insead. ...

