Frankfurt (www.fondscheck.de) - Gute Neuigkeiten pünktlich zum UN-Weltbienentag: Die zweite Phase des Umweltprojekts "Imke", das Union Investment zusammen mit dem gemeinnützigen Verein Stadtbienen aus Berlin umsetzt, geht an den Start, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...