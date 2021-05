DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Deutschland, Norwegen, Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Pfingstmontags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.172,25 +0,38% +11,83% Euro-Stoxx-50 4.017,39 +0,44% +13,08% Stoxx-50 3.437,79 +0,36% +10,60% DAX 15.408,03 +0,25% +12,31% FTSE 7.017,51 -0,03% +8,66% CAC 6.378,47 +0,55% +14,90% Nikkei-225 28.317,83 +0,78% +3,18% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169 0,16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,86 61,94 +1,5% 0,92 +29,6% Brent/ICE 65,88 65,11 +1,2% 0,77 +28,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.878,48 1.876,50 +0,1% +1,98 -1,0% Silber (Spot) 27,79 27,78 +0,1% +0,02 +5,3% Platin (Spot) 1.199,08 1.201,40 -0,2% -2,33 +12,0% Kupfer-Future 4,53 4,58 -1,1% -0,05 +28,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Gewinne zum Handelsstart signalisieren die Terminkontrakte auf die Aktienindizes an der Wall Street am Freitag. Das Augenmerk richtet sich auf die Markit-Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungs- und produzierenden Gewerbe, die kurz nach Handelsstart publiziert werden. Mit der Erholung der Wirtschaft war zuletzt zwar oft die Sorge vor einer steigenden Inflation und steigenden Zinsen verbunden. Am Vortag hatten aber starke Zahlen vom Arbeitsmarkt die Anleger zu Käufen animiert, während gleichzeitig die Renditen am Anleihemarkt auf dem Rückzug waren. "Es gibt einige Erleichterung darüber, dass die Erholung am Arbeitsmarkt vorangeht, während die Nervosität wegen der Inflation abebbt", sagt Stratege Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management. Einige Teilnehmer setzten darauf, dass besonders Sektoren wie Banken oder Energie in der Erholung auf das Wohlwollen der Börsianer stoßen werden.

Unternehmensseitig hat das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks mit seinen Quartalszahlen überzeugt. Der Kurs schnellt darauf in der Vorbörse um über 5 Prozent nach oben. Applied Materials gewinnen 0,8 Prozent, nachdem auch der Ausrüster der Chipindustrie gewinn- und umsatzseitig die Konsensschätzungen übertroffen hat. Ross Stores legen um 1,3 Prozent zu, nachdem der Einzelhändler mit über den Erwartungen ausgefallenen Erstquartalszahlen aufgewartet hatte. Gut kamen auch die Geschäftszahlen des Industrieverpackungsexperten Greif an, die Aktie verteuerte sich nachbörslich am Donnerstag um 2,6 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,3 zuvor: 64,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 zuvor: 60,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,5 zuvor: -8,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Vor dem langen Pfingstwochenende wird es etwas ruhiger an den Märkten. Die Bekanntgabe französischer und deutscher Einkaufsmanagerindizes (PMI) setzt keine großen Akzente am Markt. Übergeordnetes Thema am Markt bleiben Inflationssorgen bzw. ein früher als erwartet kommendes Rückführen der Wertpapierkäufe (Tapering) durch die Notenbanken. Eine leichte Prognoseanhebung lässt den BMW-Kurs um 0,8 Prozent steigen. Bei Hugo Boss treibt ein überraschend optimistischer Ausblick die Aktien um 5,6 Prozent. Als stark werden auch die Geschäftszahlen von Richemont gesehen, sie treiben die Aktie um 5,3 Prozent. Lufthansa büßen 6,2 Prozent ein. Im Handel wird auf Berichte verwiesen, laut denen KB Holding, das Anlagevehikel der Thiele-Familie, sich von 33 Millionen Lufthansa-Aktien getrennt haben soll. Prosus verlieren an der Amsterdamer Börse 2,2 Prozent. Belastend dürften die schwach aufgenommenen Quartalszahlen bzw. der Ausblick von Tencent wirken. Prosus hält eine hohen Beteiligung an dem chinesischen Unternehmen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,2218 -0,09% 1,2225 1,2215 +0,0% EUR/JPY 132,82 -0,16% 132,97 132,98 +5,3% EUR/CHF 1,0956 -0,14% 1,0960 1,0991 +1,4% EUR/GBP 0,8594 -0,27% 0,8620 0,8629 -3,8% USD/JPY 108,71 -0,06% 108,77 108,86 +5,3% GBP/USD 1,4215 +0,17% 1,4181 1,4158 +4,0% USD/CNH (Offshore) 6,4299 -0,08% 6,4351 6,4343 -1,1% Bitcoin BTC/USD 40.507,01 -0,48% 39.666,76 41.724,11 +39,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einem oft positiven Start tendierten die Indizes im Handelsverlauf klar nach unten, um sich zum Handelsende dann wieder zu erholen. Anfangs hatten dabei noch starke Vorgaben der Wall Street gewirkt. Dort hatten Konjunkturzuversicht nach günstig ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gepaart mit wieder sinkenden Renditen für Käufe gesorgt und für ein Ende der dreitägigen Verluststrecke. Auch die japanischen Anleiherenditen sanken leicht.Einer der Tagessieger war Tokio. Der Nikkei-Index gewann 0,8 Prozent auf 28.318 Punkte. Noch stärker legte die taiwanische Börse (+1,6%) zu. Am Ende rangierte Malaysia (-1,3%), während die Bewegungen an den anderen Plätzen deutlich moderater ausfielen. In der gesamten Region gehörten Aktien aus dem Ölsektor zu den größeren Verlierern, nachdem die Ölpreise zuletzt deutlich nachgegeben hatten. Hintergrund ist, dass Iran demnächst wieder mehr Öl auf dem Weltmarkt anbieten könnte, sollten die laufenden Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Westen erfolgreich enden.

CREDIT

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht es am Freitagvormittag leicht zurück. Das ist vor allem auf die Entspannung an den internationalen Finanzmärkten seit dem Vortag zurückzuführen. Daneben sind am Berichtstag die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Commerzbank weist derweil darauf hin, dass das erhöhte Emissionsvolumen am Primärmarkt das Einengungspotenzial der Spreads von Investmentgrade-Anleihen begrenzen könnte, selbst wenn sich das Marktumfeld weiter stabilisieren sollte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE und BASF wollen Wasserstoff aus Windkraft herstellen

Der Energieversorger RWE und der Chemiekonzern BASF haben die Art ihrer Kooperation beim Klimaschutz konkretisiert. In Ludwigshafen soll ein zusätzlicher Offshore-Windpark mit einer Leistung von 2 Gigawatt den Chemiestandort mit grünem Strom versorgen und zur CO2-freien Herstellung von Wasserstoff dienen.

Siemens modernisiert Rangierbahnhof bei Rotterdam für 110 Mio Euro

Siemens soll die technischen Systeme des größten Rangierbahnhofs der Niederlande auf den neuesten Stand bringen. Die Bahntechniksparte Mobility meldete jetzt einen entsprechenden Auftrag des Eisenbahninfrastrukturunternehmens ProRail mit einem Gesamtvolumen von 110 Millionen Euro.

Audi testet eigenes Schnellladekonzept im Alltagsbetrieb

Audi erwägt ähnlich wie Tesla den Aufbau eines Netzes mit Schnellladestationen, um die bis 2025 geplanten mehr als 20 Elektromodelle der Marke praxistauglich und attraktiv zu machen. Dazu wurde ein entsprechender Hub mit sechs Schnellladepunkten mit jeweils bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung entwickelt, der ab dem Spätsommer zunächst in einem Pilotprojekt getestet werden soll. Nach einem Standort werde derzeit gesucht.

Biontech-CEO sieht hohe Impfstoff-Wirkung bei indischer Variante

Der von Biontech und Pfizer gemeinsam entwickelte Corona-Impfstoff schützt auch gegen die indische Variante des Virus. Biontech-CEO Ugur Sahin sagte am Donnerstag bei einem Treffen mit dem türkischen Gesundheitsminister, dass die Wirksamkeit gegen die indische Variante in etwa so hoch sei wie bei der südafrikanischen Variante. Die hatte er mit 75 Prozent angegeben.

Neuer CEO von Hugo Boss will Umsatz verdoppeln

Der künftige Chef des Modekonzerns Hugo Boss will den Umsatz in seiner fünfjährigen Amtszeit auf 5 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. "Es gibt keinen Grund, dass Hugo Boss weniger umsetzen kann als Tommy Hilfiger", sagte Daniel Grieder dem Manager Magazin. "Inzwischen hat jeder verstanden, dass das Unternehmen eine neue Relevanz braucht", sagte der Manager, der bis Juni 2020 über 16 Jahre für Hilfiger gearbeitet hat. "Eine neue Vision ist willkommen."

Osram-Aktionäre können noch einmal an AMS verkaufen

Das Anfang Mai angekündigte Delisting-Angebot des österreichischen Sensor- und Chipherstellers AMS für Osram startet wie geplant an diesem Donnerstag. Nach Zustimmung der Finanzaufsicht Bafin veröffentlichte AMS jetzt die Offerte für die ausstehenden rund 28 Prozent der Aktien. Anteilseigner des Lichttechnikkonzerns können ihre Titel nun bis einschließlich 18. Juni für je 52,30 Euro andienen.

Japan lässt Corona-Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca zu

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 07:11 ET (11:11 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Japan hat nach dem Corona-Impfstoff von Biontech auch die Vakzine von Moderna und Astrazeneca offiziell zugelassen. Letzterer werde jedoch vorerst wegen Bedenken angesichts sehr seltener Fälle von Blutgerinnseln nicht verwendet, teilte das japanische Gesundheitsministerium mit. Das Ministerium werde zunächst "die Situation in anderen Ländern beobachten".

Google kündigt ersten Laden an

Der Internetriese Google will erstmals überhaupt einen Laden eröffnen: In New York soll noch dieses Jahr der Google Store aufmachen, wie Manager Jason Rosenthal am Donnerstag mitteilte. Zu kaufen geben werde es dort "eine große Auswahl von Google-Produkten - von Pixel-Telefonen über Nest-Produkte bis hin zu Fitbit-Geräten und Pixelbooks sowie vieles anderes". Käuferinnen und Käufer könnten die Sachen auch online bestellen und im Laden abholen.

Richemont verdient trotz Krise mehr - starker Start ins Jahr

Die Auswirkungen der Pandemie haben dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang beschert. Dank Sparmaßnahmen und positiven Sondereffekten fuhr die Compagnie Financiere Richemont dennoch einen höheren Gewinn ein als im Vorjahr und übertraf die Markterwartungen. Nach einem starken Umsatzwachstum im Schlussquartal zeigt sich der Konzern auch für das neue Geschäftsjahr zuversichtlich.

Snapchat erreicht Nutzerzahl von 500 Millionen

Der Start in Indien mitten in der Corona-Pandemie hat dem Messaging-Dienst Snapchat Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer beschert. Snapchat habe die Marke von 500 Millionen Nutzern monatlich geknackt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In Indien sei die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer in den vergangenen fünf Quartalen - also seit Beginn der Pandemie - um 100 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.