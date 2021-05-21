DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SYSCO CORP 20/50 US871829BN62 25.05.2021 HZE/EOT
SYSCO CORP 20/40 US871829BM89 25.05.2021 HZE/EOT
SYSCO CORP 20/30 US871829BL07 25.05.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SYSCO CORP 20/50 US871829BN62 25.05.2021 HZE/EOT
SYSCO CORP 20/40 US871829BM89 25.05.2021 HZE/EOT
SYSCO CORP 20/30 US871829BL07 25.05.2021 HZE/EOT
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