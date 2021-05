Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben zum Wochenschluss keine großen Sprünge gewagt. Dax und EuroStoxx50 rückten am Freitag jeweils um 0,2 Prozent auf 15.405 beziehungsweise 4008 Zähler vor. "An der Wall Street halten sich Inflations- und Zinssorgen hartnäckig, während die Investoren i...

Den vollständigen Artikel lesen ...