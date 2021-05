NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2700 Euro belassen. Zum aktuellen Zeitpunkt seien die Aktien des Zahlungsabwicklers ein günstiges Investment, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die großen Kursgewinner der zurückliegenden Rally seien gegenwärtig nicht mehr angesagt, ihre niedrigere Bewertung mache sie nun wieder interessant. Zudem dürfte der Kunde eBay im zweiten Halbjahr für Wachstum sorgen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 20:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

