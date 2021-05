DJ PTA-Adhoc: graceNT AG: Strategischer Partner erwirbt Aktien der graceNT AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rotkreuz (pta014/21.05.2021/13:50) - Der Verwaltungsrat der graceNT AG gibt bekannt, dass ein strategischer Investor ein Aktienpaket der graceNT AG in der Höhe von 20'000 Aktien erworben hat. Das Ziel des neuen Investors ist in Folge die Übernahme von mehr als 25% des Aktienkapitals und eine Neuausrichtung der Gesellschaft. Der Investor beabsichtigt, die Gesellschaft stärker im Bereich Clean Tech zu positionieren. Nähere Details zur Neuausrichtung, zum zeitlichen Ablauf und zur neuen Aktionärsstruktur werden im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, am 29. Juni 2021 bekannt gegeben. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 erfolgt form- und fristgerecht.

https://www.gracent.com

Aussender: graceNT AG Adresse: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz Land: Schweiz Ansprechpartner: Manfred Totzauer Tel.: +41 41 5112390 E-Mail: ir@gracent.com Website: www.gracent.com

ISIN(s): CH0289720754 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

May 21, 2021 07:50 ET (11:50 GMT)