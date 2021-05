An der deutschen Börse notiert der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec aktuell etwas fester. Das Papier kostete zuletzt 145,60 Euro. Ein Plus in Höhe von 60 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec. Gegenwärtig kostet der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec 145,60 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...