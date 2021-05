EURUSD gibt am Freitag die Gewinne der gestrigen Sitzung größtenteils ab, nachdem das Paar mehrmals versucht hatte, sich dem Mai-Hoch (1,2245) anzunähern. Durch den Rücksetzer rückt die Unterstützungszone bei 1,2178, von der am Mittwoch der jüngste Anstieg gestartet wurde, wieder in den Fokus. Das Basisszenario bleibt ein neuer Anstieg, um den Ende März eingeleiteten Aufwärtstrend zu bestätigen und sich dem Jahreshoch bei 1,2350 anzunähern. Andererseits könnte man von einer breiteren Konsolidierungsphase ...

