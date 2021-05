DJ MÄRKTE USA/Freundliche Stimmung hält noch etwas an

NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Gewinne zum Handelsstart signalisieren die Terminkontrakte auf die Aktienindizes an der Wall Street am Freitag. Das Augenmerk richtet sich auf die Markit-Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungs- und produzierenden Gewerbe, die kurz nach Handelsstart publiziert werden.

Mit der Erholung der Wirtschaft war zuletzt zwar oft die Sorge vor einer steigenden Inflation und steigenden Zinsen verbunden. Am Vortag hatten aber starke Daten vom Arbeitsmarkt die Anleger zu Käufen animiert, während gleichzeitig die Renditen am Anleihemarkt auf dem Rückzug waren.

"Es gibt einige Erleichterung darüber, dass die Erholung am Arbeitsmarkt vorangeht, während die Nervosität wegen der Inflation abebbt", sagt Stratege Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management. Einige Teilnehmer setzten darauf, dass besonders Sektoren wie Banken oder Energie in der Erholung auf das Wohlwollen der Börsianer stoßen werden.

Deere ziehen mit gutem Ausblick an

Unter den Einzelwerten steigen Deere vorbörslich um 1,7 Prozent, nachdem der Landmaschinenhersteller die Erwartungen übertroffen und die Gewinnprognose angehoben hat. Flower Foods fallen um 3 Prozent. Zwar ist der Gebäckhersteller in die Gewinnzone vorgeprescht, doch fiel der Umsatz rückläufig aus.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat mit seinen Quartalszahlen überzeugt. Der Kurs schnellt darauf in der Vorbörse um über 5 Prozent nach oben. Applied Materials gewinnen 0,8 Prozent, nachdem auch der Ausrüster der Chipindustrie gewinn- und umsatzseitig die Konsensschätzungen übertroffen hat.

Ross Stores legen um 1,3 Prozent zu, nachdem der Einzelhändler mit über den Erwartungen ausgefallenen Erstquartalszahlen aufgewartet hatte. Gut kamen auch die Geschäftszahlen des Industrieverpackungsexperten Greif an, die Aktie verteuerte sich nachbörslich am Donnerstag um 2,6 Prozent.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar etwas von seiner jüngsten Schwäche. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent.

Öl zeigt sich in einer Gegenbewegung befestigt. Zuletzt hatte belastet, dass der Iran künftig mehr Öl exportieren könnte, wenn das Atomabkommen wiederbelebt wird. Gold legt minimal zu, verbleibt aber in der Nähe des Widerstands bei 1.875 Dollar.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen kaum verändert. Am Markt geht indes weiter die Sorge um, dass die anziehende Teuerung eine geldpolitische Wende nach sich ziehen könnte.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,0 0,15 3,2 5 Jahre 0,81 0,0 0,81 45,2 7 Jahre 1,27 -0,1 1,27 62,5 10 Jahre 1,62 0,2 1,62 70,7 30 Jahre 2,33 0,4 2,33 68,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,2188 -0,34% 1,2225 1,2215 -0,2% EUR/JPY 132,59 -0,33% 132,97 132,98 +5,2% EUR/CHF 1,0950 -0,19% 1,0960 1,0991 +1,3% EUR/GBP 0,8587 -0,36% 0,8620 0,8629 -3,9% USD/JPY 108,79 +0,01% 108,77 108,86 +5,3% GBP/USD 1,4196 +0,03% 1,4181 1,4158 +3,9% USD/CNH (Offshore) 6,4319 -0,05% 6,4351 6,4343 -1,1% Bitcoin BTC/USD 41.244,51 +1,33% 39.666,76 41.724,11 +42,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,11 61,94 +1,9% 1,17 +30,1% Brent/ICE 66,15 65,11 +1,6% 1,04 +28,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.880,00 1.876,50 +0,2% +3,50 -0,9% Silber (Spot) 27,80 27,78 +0,1% +0,02 +5,3% Platin (Spot) 1.197,45 1.201,40 -0,3% -3,95 +11,9% Kupfer-Future 4,57 4,58 -0,3% -0,02 +29,6% ===

May 21, 2021

