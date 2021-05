DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Konferenz

MorphoSys nimmt an der UBS Global Healthcare Conference teil



21.05.2021 / 15:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

Planegg/München, 21. Mai 2021

MorphoSys nimmt an der UBS Global Healthcare Conference teil

Die MorphoSys AG (FSE & NASDAQ: MOR) gab heute bekannt, dass Dr. Jean-Paul Kress, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, am Dienstag, den 25. Mai 2021, um 13:00 Uhr CEST auf der UBS Global Healthcare Conference an einem Fireside Chat teilnehmen wird.

Der Live-Audio Webcast des Fireside Chats kann auf der MorphoSys Website, www.morphosys.de, im Bereich "Medien und Investoren" unter "Konferenzen" abgerufen werden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ebenfalls auf der Website von MorphoSys zur Verfügung gestellt.



Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper- und Proteintechnologien baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.

Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

Monjuvi(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

