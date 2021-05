Frankfurt (www.fondscheck.de) - Aktien aus Schwellenländern können aufgrund des Wachstumspotenzials reichlich Renditechancen bieten; wer erfolgreich investieren will, sollte aber bestimmte Faktoren berücksichtigen, so die Experten von DWS.Nach einem Jahr Pandemie sei die Reiselust groß. Unter normalen Umständen könne es vielen Deutschen, wenn es um ihren Urlaub gehe, kaum exotisch genug sein. Ganz anders bei der Geldanlage: Dort würden viele Anleger zum sogenannten Home Bias neigen. Sie würden ihr Erspartes lieber vor der eigenen Haustür investieren, als in der Ferne nach aussichtsreichen Aktien Ausschau zu halten. Dabei könnten sich gerade in den aufstrebenden Märkten Renditechancen ergeben. Und auch in puncto Risiko könnten Anleger bei einem global diversifizierten Aktiendepot von einem besseren Rendite-Risiko-Verhältnis profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...