Gleichzeitig bestätigte der Baader-Experte Christian Obst in der aktuellen Studie seine Kaufempfehlung ("Add"). Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag tendierten die Aktien der voestalpine an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 36,18 Euro. Seine Einschätzung zur voest-Aktie ist laut Christian Obst unverändert positiv. Als Grund dafür nennt er die anhaltend starke Nachfrage- und Preissituation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...