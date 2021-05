Ort des Tages: Baustoff + Metall GmbH Headquarter. Baustoff + Metall ist hoch spezialisierter Fachhändler und Komplettanbieter von Produkten aus den Bereichen Trockenbau und Dämmstoffe für Dach und Fassade, Holzrahmenbau, Estrich und Bauelemente. "Think big, work hard and follow your passion" - getreu dieses Mottos konnte sich Baustoff + Metall als Fachgroßhändler für Dämmstoffe auf dem Markt etablieren und im Laufe der Jahrzehnte national und international kräftig wachsen. In Europa zählen sie heute zu den führenden Anbietern in diesem Sektor. Als Hybridunternehmen vereinen sie Fachhandel und Industrie unter einem Dach: Sie betreiben 110 Handelsstandorte und 7 Industrieunternehmen in 14 europäischen Ländern ....

