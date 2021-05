DGAP-News: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG / Schlagwort(e): Prognose

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG prognostiziert Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 auf Vorjahresniveau



21.05.2021 / 16:12

Der Vorstand der Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG (WKN 503850, ISIN DE0005038509) hat heute die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft analysiert. Er erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2021 erneut einen Jahresüberschuss in etwa auf der Höhe des Vorjahres.



Nach den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres zeichnet sich eine weiterhin erfreuliche Geschäftsentwicklung ab. Die Ergebnisprognose basiert auf den Annahmen einer weiter prosperierenden Konjunktur und Edelmetallpreisen auf dem derzeitigen Niveau.



Mitteilende Person:

Dr. Bernhard Olt, Vorstand Finanzen



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

Dr. Bernhard Olt

Tel.: +49 (0) 7231 960-331

