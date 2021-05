Die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD hat in dieser Woche wieder an Fahrt zugelegt. Nach der wochenlangen Talfahrt steht der Wert seit Montag nun endlich wieder satte zwölf Prozent im Plus. Des Weiteren hat der Titel massive Widerstände überwunden. So sollten Trader jetzt weiter vorgehen.Die BYD-Aktie hat harte Wochen hinter sich. Der einstige Höhenflug von 2020 stoppte und der Titel ging seit Mitte Februar auf Talfahrt. Jetzt gibt es aber erste Anzeichen für einen Trendwechsel. Denn nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...