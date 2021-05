DJ Baerbock: Ärgere mich selbst am meisten über Fehler bei Nebeneinkünften

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat am Freitag erneut Reue über ihre zu späte Meldung von Nebeneinkünften gezeigt. Sie habe damals nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie das von ihrer Partei gezahlte Weihnachtsgeld und die Corona-Sonderzahlung auch der Bundestagsverwaltung hätte melden müssen.

"Darüber ärgere ich mich, glaube ich, am meisten selbst, weil es ein Fehler war. Als mir das aufgefallen ist, habe ich es unverzüglich nachgemeldet", sagte die Grünen Kanzlerkandidatin auf einer Pressekonferenz. "Es handelt sich nicht um Zahlungen von Dritten, sondern um das Weihnachtsgeld meiner Partei."

Sie betonte, dass das Weihnachtsgeld der Partei korrekt versteuert worden sei.

In dieser Woche war bekannt geworden, dass Baerbock in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt etwa 25.220 Euro von der Partei erhalten hat. Dabei handelte es sich um Sonderzahlungen zu Weihnachten und anlässlich der Corona-Pandemie. Weil Baerbock als Bundestagsabgeordnete Diäten bezieht, erhält sie bei den Grünen kein regelmäßiges Gehalt für ihren Job als Vorsitzende.

Der Vorgang war bei den anderen Parteien aber auch in den eigenen Reihen auf Kritik gestoßen, weil die Grünen auf die Transparenz von Zahlungen an Abgeordnete drängen. Baerbock betonte, bei ihr handle es sich nicht um Zahlungen Dritter. Insgesamt sei die Transparenz bei Zahlungen Dritter sehr wichtig für das Vertrauen der Bürger.

In einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF hat Baerbock an Zustimmung eingebüßt und fuhr ihren schlechtesten Wert im Politbarometer ein. Nach ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin hatten sich die Werte von Baerbock stark verbessert. Doch laut der am Freitag veröffentlichten Umfrage liegt sie nun bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung bei einer Skala von +5 bis -5 bei nur noch 0,5 nach zuvor 1,0.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 10:49 ET (14:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.