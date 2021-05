Die Aktie von Adidas präsentiert sich aktuell in einer sportlichen Verfassung. Seit den starken Quartalszahlen und der Prognosenerhöhung (DER AKTIONÄR berichtete) befindet sich das Papier im Aufwärtstrend und steht nun an der wichtigen 300-Euro-Marke. Gelingt dieses Mal der Ausbruch nach oben?Die Adidas-Aktie notiert aktuell an der oberen Range der seit November 2020 anhaltenden Seitwärtsphase, die an der 300-Euro-Marke verläuft. Schon insgesamt dreimal prallte das Papier an dieser wichtigen Widerstandszone ...

